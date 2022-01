Osimhen e le sirene dalla Premier: spunta la richiesta di De Laurentiis

Victor Osimhen scalpita per un ritorno a pieno regime nel suo Napoli, dopo l’infortunio al volto e la positività al Covid-19 che ne hanno inevitabilmente condizionato la sua forma fisica nel suo rientro in campo. Per lui dovrebbe arrivare una nuova mascherina, così come previsto nel programma riabilitativo post operatorio a cui il nigeriano sarà assoggettato anche nelle prossime settimane.

Osimhen Bologna Napoli

Nelle ultime ore, inoltre, si sono susseguiti diversi rumors di calciomercato sul suo conto, nella fattispecie dalla Premier League. Il ricco Newcastle – si legge ne Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola – lo ha messo nella lista dei desideri. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha definito nessuno incedibile, ma in estate per farlo vacillare serviranno offerte superiori ai 70 milioni di euro.

Francesco Fildi