In attesa di capire se e come il Napoli riuscirà ad anticipare i tempi per Mathias Olivera, calciatore in prima fila per rinforzare l’out mancino a disposizione di mister Luciano Spalletti, gli azzurri continuano a guardarsi intorno soprattutto per giugno.

La strategia degli azzurri in vista del prossimo anno sembrerebbe quella di affidarsi a profili emergenti ma già rodati in Serie A. E la lista a tal proposito del direttore sportivo Cristiano Giuntoli è ben nutrita.

“Bajrami guida la lista del futuro”

Gli azzurri dovranno assicurarsi tra le prime cose un degno sostituto di Lorenzo Insigne, il cui destino è già segnato dal suo passaggio al Toronto. Per la trequarti – stando a quanto si apprende da La Gazzetta dello Sport – il nome tenuto ben in considerazione è quello di Nedim Bajrami.

EMPOLI, ITALY – JANUARY 23: Nedim Bajrami of Empoli FC in action during the Serie A match between Empoli FC and AS Roma at Stadio Carlo Castellani on January 23, 2022 in Empoli, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Per gli azzurri quella del 22enne di Tetovo è la pista più accattivante. Anche perché il suo nome – si legge – va a incastrarsi tra i piani del Napoli per il dopo Insigne nel settore a ridosso della prima linea.

Al presidente Corsi è costato complessivamente 800 mila euro (500 mila il riscatto finale) nell’estate del 2019, in un’operazione che a un certo punto aveva visto coinvolta pure la Juventus. Ora Bajrami è quotato sui 10 milioni di euro dalla società toscana, dove il Napoli tiene d’occhio altri profili oltre a quello del classe ’99 albanese.

Altri tre nomi dall’Empoli

Nella squadra di Aurelio Andreazzoli – con cui Spalletti ha lavorato per tanti anni – ci sono altri profili che – secondo la Rosea – che sono graditi al Napoli.

A partire dal 20enne centrale Viti, otto volte titolare in questo campionato, passando per l’esterno Fabiano Parisi e il centrocampista Ricci – anche se su quest’ultimo è ormai deciso l’assalto del Torino, pronto ad assicurarselo in queste ore. Tutti profili, in ogni caso, che hanno già maturato esperienza nel corso di questa stagione.

Calciomercato Napoli Parisi

Francesco Fildi