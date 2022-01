Rrahmani ricorda Udine: “Criticato perché sono kosovaro”

Durante la trasmissione Radio Goal, in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, è stato svelato che nell’edizione di domani del quotidiano Il Roma sarà presente un’intervista a Amir Rrahmani.

Il difensore è forse la grande rivelazione di questa stagione per gli azzurri: partito dietro Manolas, è riuscito infatti rapidamente a scalzarlo affermandosi come un elemento imprescindibile di questa squadra.

Foto: Getty Images- Amir Rrahamni

Rrahmani: “Sono stato criticato perché sono kosovaro”

Nel corso della diretta è stato svelato in parte anche il contenuto di questa intervista, che sembra destinata a far discutere.

Ecco quanto riportato dalla nostra redazione: “L’anno scorso sono stato criticato a causa dell’errore a Udine? Io credo che la reazione e i pensieri su di me fossero dovuti al fatto che sono kosovaro. La mia nazione non è famosa per il calcio, quindi tendono a dimenticarmi“.

“Scudetto? Non ne parlo, ormai sono diventato scaramantico”.