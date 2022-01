Alvino: “Mertens rinnoverà se terrà fede alle sue dichiarazioni d’amore”

Continua a tenere banco la particolare situazione contrattuale di Dries Mertens in casa Napoli. L’attaccante belga ha oramai affermato a chiare lettere la sua volontà di restare all’ombra del Vesuvio ma il tanto agognato accordo per il rinnovo continua a non arrivare.

Nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda sulle frequenze Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista napoletano Carlo Alvino, il quale ha commentato questa intricata situazione.

Alvino: “Mertens è diventato un vero napoletano”

Ecco quanto riportato dalla nostra redazione:

“Mertens rinnoverà se terrà fede alle sue continue dichiarazioni d’amore. Il Napoli farà una proposta che sarà in linea sia con i parametri economico-finanziari del club che con dell’età del calciatore, credo che proporrà un contratto dignitoso“.

“È diventato un vero napoletano, uno scugnizzo. La storia del Napoli è piena di stranieri divenuti scugnizzi ma prettamente sudamericani ma Vinicio e Canè. Mertens sarebbe una new entry, il primo nord-europeo. Ha colto le mille sfaccettature della napoletanità più di tanti napoletani“.