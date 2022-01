Taglialatela analizza: “Meret ha un difetto, vi dico qual è”

A Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live è intervenuto Pino Taglialatela, allenatore ed ex portiere del Napoli. Di seguito una parte delle sue dichiarazioni.

“Sono tifoso del Napoli e ho avuto la fortuna di indossare la maglia che sognavo. Per me il Napoli è sempre stata casa. Quando è finita l’avventura noi dobbiamo sempre e solo tifare e mai pensare di fare altro. Poi, nel caso, si vedrà. Ogni società ha le sue idee, per il Napoli faccio sempre il tifo“.

FOTO: Imago, Pino Taglialatela

In merito alla situazione scudetto ha poi aggiunto: “Sono convinto che al completo il Napoli sia fortissimo e difficilmente battibile. Magari riuscirà a recuperare un po’ di terreno“.

Nel corso dell’intervista ha inoltre espresso il proprio parere sul giovane portiere azzurro Alex Meret. “Ha tutte le caratteristiche per diventare un grandissimo portiere, forse ha avuto problemi di personalità, dev’essere più sicuro e avere più personalità“.