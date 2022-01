Nuova maschera protettiva per Osimhen: quando sarà disponibile

Il Napoli ha chiuso il mese di gennaio con due vittorie molto importanti contro Bologna e Salernitana che hanno aiutato gli azzurri a tornare al secondo posto a pari punti con il Milan. Dopo due giorni di riposo, oggi gli azzurri riprenderanno gli allenamenti a Castel Volturno per preparare al meglio la gara contro il Venezia del 6 febbraio: saranno assenti Ospina e Lozano, impegnati in Sud America con le proprie nazionali, e Insigne, Meret e Di Lorenzo, attualmente a Coverciano per lo stage organizzato dal ct Roberto Mancini.

Victor Osimhen

Questa sosta sarà molto utile per far ritrovare la forma fisica a quei giocatori che sono tornati da poco dopo periodi di stop dovuti a infortuni o Covid-19. Uno su tutti, Victor Osimhen, tornato in campo dopo due mesi di assenza.

Intanto, l’attaccante nigeriano avrà a disposizione una nuova maschera protettiva, più leggera e comoda. Secondo quanto riporta La Repubblica, Osimhen utilizzerà questa nuova maschera a partire dall’allenamento di oggi.