“Ha dato poco al Napoli”: dura critica ad Osimhen

Alessandro Altobelli, ex calciatore di Inter e Juventus, è intervenuto nel corso del programma ‘Il bello del calcio’ in onda su Canale 8 per parlare della Serie A ma soffermandosi sul Napoli e Osimhen. Questo quanto riportato:

Victor Osimhen, Napoli-Salernitana

“Se a disposizione il Napoli aveva un grande attaccante, e ce l’aveva, ossia Osimhen, a quest’ora dove si trovava? Penso che il nigeriano sia un grande attaccante, ma nel giro di due anni ti gioca dieci partite. Ha dato poco al Napoli. Credo che gli azzurri debbano prendere un grande attaccante e se avessero Vlahovic sarebbero in testa alla classifica”.