Il presidente del Getafe a sorpresa: “Non sento il Napoli dall’anno scorso”

Angel Torres, presidente del Getafe, ha rilasciato alcune dichiarazione in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal.

Il patron del club iberico ha chiaramente parlato di Mathias Olivera e dell’interesse del Napoli nei suoi confronti. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Getafe’s Uruguayan defender Mathias Oliveira (C) gestures during the Spanish league football match between Getafe CF and Valencia CF at the Col. Alfonso Perez stadium in Getafe on February 8, 2020. (Photo by JAVIER SORIANO / AFP) (Photo by JAVIER SORIANO/AFP via Getty Images)

“La trattativa con il Napoli per Olivera al momento non c’è. Non sento il club azzurro dall’anno scorso. Il calciatore non partirà a gennaio, in questa sessione stiamo lavorando per acquistare calciatori, non per venderli. Di questa presunta trattativa ne parla soprattutto la stampa e non so bene il perché. Ribadisco, il Napoli l’ho sentito l’ultima volta l’anno scorso, poi più nulla”.