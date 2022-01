Spalletti, altro che calo: nessuno meglio del Napoli a gennaio

Il mese di gennaio si preannunciava terribilmente ostico per il Napoli, al netto di Coppa d’Africa e diversi indisponibili.

Eppure, il pareggio contro la Juventus in condizioni di emergenza assoluta ha, a quanto pare, avuto un effetto benefico per gli azzurri.

FOTO: Getty – Juventus Napoli

Da lì in poi, infatti, il Napoli ha vinto tre partite consecutive (contro Sampdoria, Bologna e Salernitana), incamerando quindi dieci punti in quattro gare: nessuno ha fatto meglio in zona Champions.

A parte lo scivolone di Coppa Italia contro la Fiorentina, dunque, Luciano Spalletti può dirsi più che soddisfatto. Alla faccia dei detrattori che, da sempre, rimproverano all’allenatore azzurro un calo improvviso nel mese di gennaio.