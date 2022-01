Retroscena Spalletti, è accaduto ieri alla fine del primo tempo

Ieri il Napoli ha travolto per 4-1 una Salernitana decisamente rimaneggiata, in una partita durata, di fatto, 45 minuti.

Gli azzurri, infatti, hanno concluso la prima frazione in vantaggio per 2-1 e, al loro ritorno in campo, hanno chiuso la gara in meno di due minuti, grazie al gol siglato da Rrahmani.

FOTO: Getty – Rrahmani Napoli Salernitana

Proprio alla fine del primo tempo tuttavia, in base a quanto svelato da La Gazzetta dello Sport, il perfezionista Luciano Spalletti ha lasciato il campo ben poco soddisfatto dalla prestazione dei suoi giocatori.

Un dominio in lungo e in largo che, però, ha portato al vantaggio solo grazie ad un rigore allo scadere. La paura del tecnico toscano era, infatti, quella di rivedere gli errori del match contro lo Spezia, ma fortunatamente così non è stato.