L’ex arbitro controcorrente: l’ha detto sui rigori

Vittoria roboante per il Napoli nel derby contro la Salernitana, con un bellissimo 4-1. A Salerno però non sono andati giù i due rigori assegnati al Napoli, soprattutto il primo che, riportando gli azzurri in vantaggio prima dell’intervallo, è risultato decisivo per la vittoria azzurra.

Questo malcontento è stato mostrato anche dal ds salernitano Walter Sabatini durante il siparietto in diretta con l’allenatore del Napoli Spalletti.

Lorenzo Insigne rigore (Napoli-Salernitana)

A 1 Football Club, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex arbitro Mauro Bergonzi, il quale ha fatto un po’ di chiarezza sui due episodi incriminati di questo match. Ecco quanto riportato dalla nostra redazione.

“In Napoli-Salernitana il primo rigore rivisto alla moviola non lo fischierei ma a velocità normale, quindi dal campo, in molti lo avrebbero fischiato.

Il secondo, invece, a termine di regolamento è corretto. Giusta la decisione di Pairetto“.