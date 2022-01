Il Napoli stabilisce il budget del futuro: l’offerta che Mertens dovrebbe accettare per rinnovare

L’edizione odierna de Il Mattino riporta le cifre di cui il Napoli disporrà per il budget del futuro.

Secondo il quotidiano, infatti, la cifra si aggira tra i 70 e 75 milioni di euro. L’obiettivo dichiarato è ovviamente quello di cercare di far quadrare i conti, visti i mancati incassi degli ultimi due anni tra la pandemia e la mancata qualificazione in Champions League.

FOTO: Getty – Mertens Napoli

Si è visto, con Insigne e non solo, che la linea di De Laurentiis è estremamente rigida. Dries Mertens, ad esempio, dovrebbe rinnovare il contratto a massimo 1,5 milioni l’anno per rimanere in ordine con i conti.

Ad ora, in ogni caso, non è ancora giunta alcuna offerta per il rinnovo del belga.