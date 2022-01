Problemi per Milik a Marsiglia: “Due passaggi in venti minuti, è un problema”

Non se la passa benissimo ultimamente a Marsiglia l’ex Napoli Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco non è sceso in campo nella sfida contro il Lens e l’arrivo di un altro attaccante come Cedric Bakambu non ha fatto altro che aumentare i problemi.

Di seguito le dichiarazioni dell’attaccante polacco ai microfoni di Canal+ Polonia:

Milik Juventus

“A volte guardo l’orologio: in 20 minuti ho ricevuto solo due passaggi, sempre con un avversario alle spalle. Questo diminuisce la fiducia. Con l’allenatore cerchiamo soluzioni, ma il fatto che non abbiamo tante occasioni per segnare è un problema evidente. Bakambu? Possiamo giocare insieme”.