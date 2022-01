Capello avverte Insigne: “Sarà un problema”

L’ex allenatore Fabio Capello ha rilasciato un’intervista a Radio Uno, dove ha toccato i temi più importanti dell’ultimo periodo in Serie A.

Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione:

“Da un po’ di tempo la Juventus è più squadra, ci sono delle basi su cui puntare anche quest’anno per raggiungere chi è davanti. Finalmente si vede il lavoro di Allegri. Quando la Juve ritrova questa mentalità, che io conosco bene, diventa difficile per tutte“.

“Il Napoli è stato penalizzato dal ko di Osimhen, lui aiutava la squadra a giocare con molta più serenità, un po’ come Lukaku nell’Inter la passata stagione”.

Insigne Mancini Italia

“Insigne farà un ottimo campionato fino alla fine. Era difficile dire di no, bisogna pensare anche al futuro: credo sia una scelta economica più che sportiva. Sarà un problema per Mancini non poterlo più seguire“.