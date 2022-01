Calendario Napoli, anticipi e posticipi fino alla giornata 26

Archiviata la 23esima giornata di Serie A, il campionato si fermerà per una settimana per permettere alla Nazionale di Roberto Mancini di effetturare gli stage necessari per le prossime convocazioni. Intanto, la Lega Calcio ha ufficializzato gli anticipi e i posticipi fino alla 26esima giornata.

Napoli Serie A (Getty Images)

Calendario Serie A: anticipi e posticipi del Napoli

La Lega Serie A ha ufficializzato gli orari degli anticipi e dei posticipi delle prossime 3 giornate. Il Napoli giocherà di nuovo di domenica alle 15, poi il sabato pomeriggio e infine il lunedì sera.

24ª giornata

Roma-Genoa (sabato 5 febbraio alle 15, DAZN),

Inter-Milan (sabato 5 febbraio alle 18, DAZN);

Fiorentina-Lazio (sabato 5 febbraio alle 20.45, DAZN/Sky),

Atalanta-Cagliari (domenica 6 febbraio alle 12.30, DAZN/Sky);

Bologna-Empoli (domenica 6 febbraio alle 15, DAZN);

Sampdoria-Sassuolo (domenica 6 febbraio alle 15, DAZN);

Venezia-Napoli (domenica 6 febbraio alle 15, Dazn);

Udinese-Torino (domenica 6 febbraio alle 18, DAZN);

Juventus-Verona (domenica 6 febbraio alle 20.45, DAZN);

Salernitana-Spezia (lunedì 7 febbraio alle 20.45, DAZN/Sky).

25ª giornata

Lazio-Bologna (sabato 12 febbraio alle 15, DAZN),

Napoli-Inter (sabato 12 febbraio alle 18, DAZN);

Torino-Venezia (sabato 12 febbraio alle 20.45, DAZN/Sky),

Milan-Sampdoria (domenica 13 febbraio alle 12.30, DAZN/Sky);

Empoli-Cagliari (domenica 13 febbraio alle 15, DAZN);

Genoa-Salernitana (domenica 13 febbraio alle 15, DAZN);

Verona-Udinese (domenica 13 febbraio alle 15, DAZN);

Sassuolo-Roma (domenica 13 febbraio alle 18, DAZN);

Atalanta-Juventus (domenica 13 febbraio alle 20.45, DAZN);

Spezia-Fiorentina (lunedì 14 febbraio alle 20.45, DAZN/Sky).

26ª giornata

Juventus-Torino (venerdì 18 febbraio alle 20.45, DAZN),

Sampdoria-Empoli (sabato 19 febbraio alle 18, DAZN);

Roma-Verona (sabato 19 febbraio alle 18, DAZN),

Salernitana-Milan (sabato 19 febbraio alle 20.45, DAZN/Sky);

Fiorentina-Atalanta (domenica 20 febbraio alle 12.30, DAZN/Sky);

Venezia-Genoa (domenica 20 febbraio alle 15, DAZN);

Inter-Sassuolo (domenica 20 febbraio alle 18, DAZN);

Udinese-Lazio (domenica 20 febbraio alle 20.45, DAZN);

Cagliari-Napoli (lunedì 21 febbraio alle 19, DAZN);

Bologna-Spezia (lunedì 21 febbraio alle 21.00, DAZN/Sky).