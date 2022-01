L’esperto svela: “Il Napoli aveva provato una mossa per avere Nandez”

Nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’esperto di mercato Nicolò Schira, il quale ha fatto il punto sulle ultime voci di mercato riguardanti gli azzurri.

Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Mandava sta facendo le visite con l’Atletico Madrid, da capire se si libererà subito o in estate ma senza dubbio è un obiettivo che sfuma per il Napoli. Sta sfumando anche Tagliafico, vediamo se decollerà Olivera ma mi giocherei una fiche anche su Parisi: profilo giovane come piace ad De Laurentiis”.

“Per Olivera quest’estate chiedevano 15 milioni, nonostante ci sia una clausola da 20 milioni. In ogni caso non credo sia un profilo che faccia fare un salto di qualità al Napoli e non so se sia in grado di scalzare Mario Rui. È stato proposto anche all’Inter ma è stato scartato da Ausilio, ora l’agente sta spingendo per il Napoli ma credo sia più una volontà dell’agente che della società azzurra”.

NAPLES, ITALY – JANUARY 09: Faouzi Ghoulam of SSC Napoli during the Serie A match between SSC Napoli v UC Sampdoria at Stadio Diego Armando Maradona on January 09, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

“Ghoulam? Il suo agente si sta guardando intorno ma ha costi proibitivi che rendono difficile piazzarlo. Non dispiaceva nemmeno al Napoli l’idea Cagliari per poter strappare magari il prestito di Nandez ma Giulini ha rifiutato. Se non si troverà nulla finirà la stagione al Napoli e poi lascerà in estate a parametro zero”.

“Salernitana? Ufficiali Sepe e Mazzocchi, c’è il sì di Verdi e si aspettano Maksimovic e Bottin. Ha lanciato l’assalto a Diego Costa, sta facendo una rivoluzione totale in questo calciomercato invernale”.