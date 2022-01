Spalletti: “Osimhen e Insigne non hanno i 90 minuti, preferisco averli a partita in corso”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato a DAZN alla vigilia del match tra gli azzurri e la Salernitana. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Osimhen dalla panchina? Sì, ma non solo lui, anche Insigne, Politano e Petagna non partono dall’inizio. Io ho rispetto per tutti: preferisco averli a disposizione a partita in corso perché non hanno ancora i 90 minuti nelle gambe.

Osimhen Bologna Napoli

Dall’inizio fino ad ora non ho sicuramente mai avuto abbondanza, ma per fortuna oggi ho recuperato qualche calciatore.

Sabatini? È il guru dei direttori, se lo guardi negli occhi ti perfora lo sguardo se vuole mandarti dei segnali”,