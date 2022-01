Sabatini sicuro: “Non siamo una vittima sacrificale, crediamo nell’impresa”

Nel corso del prepartita del match fra Napoli e Salernitana in onda su Dazn, è intervenuto il nuovo ds della Salernitana Walter Sabatini. Ecco quanto riportato.

“Pensiamo all’impresa, questo è il nostro mestiere. Giocheremo la nostra partita e non saremo vittime sacrificali.

Mercato? Cercheremo nomi di qualità anche rispetto alla situazione oggettiva, mi sento privilegiato perché ho alle spalle una società fantastica. Faremo tutto il possibile per toglierci dai guai.

Foto: Getty- Walter Sabatini

Sabatini: “Quella di Gianni Di Marzio è una perdita per tutti”

Avventura diversa? Il calcio è sempre lo stesso, i giocatori fanno sempre lo stesso mestiere, per me è un enorme piacere. Quando sono entrato nello spogliatoio ho chiesto ai giocatori se sentivano l’odore dello spogliatoio: quello è sempre lo stesso dovunque vai.

Spalletti? Spero mi abbracci con delicatezza perché non posso subire aggressioni! Lo rivedrò con piacere.

Gianni di marzio è stato un mio amico, siamo stati legati da un rapporto di stima reciproca per tantissimi anni. Sono addolorato, quando il calcio perde questo tipo di persone è una perdita per tutti.

Un piccolo chiarimento: gli allenatori in circostanze di emergenza sono costretti a qualche acrobazia dialettica, il nostro allenatore ieri ha detto che avevamo già perso. Ma era solo un’acrobazia dialettica per stemperare la tensione, la concentrazione in campo si vedrà“.