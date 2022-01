VIDEO – Polemica da Salerno: la ricostruzione del presunto labiale di Insigne

Il gol di Lorenzo Insigne ha scritto un altro piccolo pezzo di storia per il capitano azzurro con la maglia del Napoli. Il rigore del 4-1 definitivo, però, ha creato polemiche da parte della Salernitana per la decisione dell’arbitro, visto il tocco di sterno, prima che sul braccio, di Veseli, poi anche espulso.

Insigne labiale Salernitana

Polemica da Salerno: il presunto labiale di Insigne

Da Salerno non mancano polemiche per il gol di Lorenzo Insigne. Tanto che con un video, la pagina Instagram “tuttosullasalernitana” ha ricostruito il presunto labiale del capitano del Napoli mentre chiacchierava con Dries Mertens. CLICCA QUI PER IL VIDEO

Secondo tale ricostruzione, Insigne avrebbe detto: “Non era rigore. L’ha presa qua (indicando lo sterno, ndr) e poi ho fatto gol“.