Pisacane su Insigne: “Volevo fare una cosa, ma ci hai pensato tu!”

Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, ha dedicato una Instagram story al suo assistito, tornato a subito a segnare.

Il Napoli si è imposto con un rotondo 4-1 su una Salernitana in emergenza e Insigne ha realizzato l’ultimo gol degli azzurri, realizzando il secondo rigore concesso alla squadra di Spalletti ed eguagliando il numero di gol di Maradona.

Pisacane Insigne

L’intervento dell’agente del capitano è abbastanza polemico, come si evince dalle sue parole:

“Volevo fare una conferenza stampa in modo da poter spiegare tante cose a chi o non ha voluto capire o ha fatto finta di non capire. Ma ci hai pensato tu! Sempre sul campo, sempre a modo tuo!”