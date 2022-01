Pioli sullo scudetto: “Può succedere solo in un caso”

Nel post partita di Milan-Juventus è intervenuto ai microfoni di DAZN l’allenatore del Milan Stefano Pioli. A seguire un estratto delle sue parole.

“Credo che abbiamo fatto una partita giusta per il nostro momento e per l’avversario. Ci è mancato qualcosa nell’area di rigore: siamo stati poco precisi e poco decisi nella fase finale. Abbiamo cercato di essere pericolosi e mettere in difficoltà l’avversario“.

FOTO: Getty Images – Milan-Juventus

“Sono molto soddisfatto della prestazione della squadra. È vero che si vince con la squadra, ma è altrettanto vero che le prove dei singoli ti possono far crescere il livello della squadra. Oggi tantissime prove singole sono state di altissimo livello“.

Sull’obiettivo scudetto ha detto: “La squadra sa che dopo lo Spezia avevamo due partite difficili: Juventus e Inter. Ci possono dire molto sul nostro futuro: se riusciamo a vincere il derby possiamo stare attaccati all’Inter e provarci fino alla fine. Se non ci riusciremo potrebbe essere un campionato molto simile a quello dell’anno scorso, dove vincendo siamo arrivati secondi, ma perdendo avremmo rischiato la Champions“.

Sulle condizioni di Ibrahimovic, costretto ad uscire alla mezz’ora del primo tempo, ha inoltre aggiunto: “Ha accusato un dolore al tendine e dava la responsabilità al terreno che era molto duro“.