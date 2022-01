“Non deve più farlo”: l’ex allenatore bacchetta Osimhen

In diretta su Canale 21 nel corso della trasmissione Campania Sport, l’ex allenatore Luigi De Canio ha bacchettato Osimhen per l’atteggiamento avuto in campo nei confronti dei proprio compagni.

In particolare, il tecnico faceva riferimento ad una gestualità eccessiva del nigeriano, che si è animato soprattutto contro Politano per non averlo messo in condizione di segnare. Di seguito le dichiarazioni in merito di De Canio.

FOTO: Getty Images – Osimhen

“Questo atteggiamento non va bene, perché espone il compagno al giudizio dei tifosi, che possono non capire cosa sia successo e immaginarsi chissà quali intrighi. È la regola base di ogni spogliatoio, anche nelle scuole calcio: si può parlare al compagno, ma mai gesticolare“.

“Un calciatore non ha il diritto di correggere un compagno, può farlo solo l’allenatore. Osimhen, invece, lo fa spesso ed è importante che la società intervenga per correggere questo comportamento“.