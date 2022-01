Napoli in campo col lutto al braccio in ricordo di Gianni Di Marzio

C’è una novità per il Napoli che quest’oggi giocherà contro la Salernitana alle 15 allo stadio Diego Armando Maradona per la ventitreesima giornata di Serie A.

Napoli

La SSC Napoli per unirsi al dolore della scomparsa di Gianni Di Marzio, ex allenatore di calcio e commentatore televisivo che è purtroppo scomparso nella giornata di ieri 22 gennaio, ha scelto di scendere in campo con il lutto al braccio oltre al minuto di silenzio in suo onore. Un bellissimo gesto da parte della società campana che si stringe intorno alla famiglia di Di Marzio.