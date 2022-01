Non solo Mathias Olivera: altri tre nomi per la fascia sinistra!

Mathias Olivera è il nome individuato dal Napoli per rinforzare la propria fascia di sinistra. Il terzino piace da tempo agli azzurri, che cercano di chiudere l’affare già nel corso di questa sessione di calciomercato.

Tuttavia, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli tiene sott’occhio altri profili, monitorati tra l’altro già in passato dagli azzurri. A rivelarlo è Il Corriere dello Sport, parlando di altri tre obiettivi oltre all’esterno del Getafe.

VILLARREAL, SPAIN – NOVEMBER 07: Mathias Olivera of Getafe CF passes the ball during the La Liga Santander match between Villarreal CF and Getafe CF at Estadio de la Ceramica on November 07, 2021 in Villarreal, Spain. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)

In lista ci sono anche Pedraza del Villarreal, il grande classico Emerson Palmieri – di proprietà del Chelsea e oggi in prestito al Lione – e l’argentino Nicolas Tagliafico, per il quale restano bloccate le trattative con l’Ajax.

Francesco Fildi