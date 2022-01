De Laurentiis accoglie Iervolino: “Benvenuto”

A seguito di Napoli-Salernitana, il presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis dà il suo benvenuto a Danilo Iervolino.

Il nuovo presidente della Salernitana è stato presente al Diego Armando Maradona al fianco del patron azzurro per ammirare il derby campano, non finito nel migliore dei modi per la squadra di Salerno che subisce un notevole poker dai padroni di casa. Ciò nonostante, De Laurentiis ringrazia della sua presenza Iervolino e dà il suo benvenuto all’interno del Maradona di Fuorigrotta.

