Allegri: “Quarto posto? Abbiamo dei bonus, a febbraio vedremo”

Nel post partita di Milan-Juventus ha parlato ai microfoni di DAZN mister Massimiliano Allegri per commentare il match e la classifica. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

“È stata una bella partita combattuta. Giusto il pari. Abbiamo incontrato un buon Milan e rimanere a questa distanza è importante. Sono contento, perché i ragazzi stanno giocando più da squadra e capiscono come bisogna gestire la palla in certi momenti“.

FOTO: Getty Images – Milan-Juventus

In merito all’obiettivo della squadra ha aggiunto: “Non bisogna perdere lo spirito di squadra, perché altrimenti diventiamo troppo presuntuosi. Bisogna combattere, perché l’obiettivo è quello di arrivare tra le prime quattro. In questo momento abbiamo recuperato tanti punti, non potevamo pensare che, nonostante i punti che abbiamo fatto, gli altri perdessero tutte le partite. Dobbiamo fare un passettino alla volta“.

“In questo momento per la posizione in classifica sono contento, visto come eravamo partiti. Bisogna recuperare, perché abbiamo sprecato molto. Eravamo anche in una buona condizione fisica. Poi vedremo a febbraio cosa combiniamo“.