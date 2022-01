Derby a rischio? Nessun problema! Spalletti prepara un piano B in caso di rinvio

Napoli-Salernitana continua ad essere a rischio rinvio, a causa del numero di contagiati in casa granata. La partita sarebbe in programma per le 15 di domani, domenica 23 gennaio. L’allenatore dei partenopei, Luciano Spalletti, ha però preparato un programma alternativo in caso di rinvio.

Il piano B di Spalletti

Come si legge sull’edizione odierna del Mattino, il piano B dell’allenatore prevede un allenamento allo stadio di Fuorigrotta, circa allo stesso orario previsto per l’inizio del derby. Probabilmente, a porte chiuse. Anche se rimane possibile venga concesso il via libera per coloro che hanno acquistato il biglietto per la sfida con i granata.

Napoli, Spalletti

Vendita biglietti

Intanto procede a rilento la vendita dei biglietti per il derby campano: appena 3000 venduti. Ancora meno della già bassa limitazione imposta della Lega Serie A, 5000 posti, per i prossimi due turni di campionato. Diretta conseguenza dell’altissimo numero di contagi in giro per il paese, che ancora tiene sulle spine anche i tifosi.