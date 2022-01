Da Salerno: “Squadra in difficoltà, contro il Napoli giocherebbe l’attaccante della Primavera”

Durante il programma radiofonico “1 Football Club”, in onda su 1 Station Radio è intervenuto il direttore del sito tuttosalernitana.com, Luca Esposito. Ha parlato della situazione di Napoli-Salernitana e del mercato dei granata. Di seguito un estratto delle sue parole:

“Ad oggi la partita con il Napoli in programma domani si dovrebbe giocare. I positivi in casa Salernitana sono 8, se dovesse arrivare un altro positivo la partita verrebbe rinviata. Ieri la squadra non si è allenata. Sempre nella giornata di ieri si sono negativizzati due calciatori, ma è difficile se non impossibile vederli in campo nel derby”.

Salernitana (Getty Images)

“È una situazione complicata, ma le regole al momento dicono questo. Il Napoli avrà tutta la rosa a disposizione, la Salernitana no. Per fare un esempio la coppia d’attacco dovrebbe essere Bonazzoli-Vergani. Quest’ultimo è un ragazzo della Primavera“.

“Per quanto riguarda gli acquisti, si sta parlando di Caceres e Fazio per rafforzare la difesa. L’argentino però non gioca una partita dallo scorso aprile. Sempre per il reparto arretrato interessa Mazzocchi del Venezia e Maksimovic del Genoa. In attacco occhi puntati su Verdi e Zaza del Torino. Il sogno corrisponde al nome di Diego Costa che al momento però resta una suggestione”.

Atletico Mineiro, Diego Costa

“Il presidente Iervolino è stato chiaro, proverà a rinforzare la squadra. Il numero uno granata farà il possibile per provare ad ottenere una salvezza che, al momento, sembra assolutamente impossibile”.