Quando l’esordio della nuova maglia? L’ipotesi sulla data

Sul proprio account di Twitter, il giornalista Mirko Calemme ha ipotizzato sul possibile esordio della nuova maglia annunciata oggi dal Napoli. Il ‘Flames Kit’, celebrativo di San Valentino e dell’amore nei confronti della squadra.

Secondo il corrispondente in Italia di AS, il Napoli potrebbe indossare per la prima volta la maglia nella sfida di andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Quale miglior palcoscenico, in effetti, del Camp Nou contro il Barcellona. La sfida è in programma per il 17 febbraio.

Mi sa che col #Barça il #Napoli indosserà la maglia San Valentino con dettagli dorati… Quale migliore occasione per un nuovo lancio pic.twitter.com/EQVIl1PdVR — Mirko Calemme (@mirkocalemme) January 22, 2022

Un’altra ipotesi sarebbe quella di farla esordire invece allo Stadio Diego Armando Maradona, nel weekend precedente, quando al Napoli farà visita la l’Inter capolista in Serie A. La sfida dovrebbe essere il 13 febbraio, che calzerebbe a pennello con il tema del kit, essendo il giorno prima di San Valentino.