Lozano sul suo futuro: “Lo sto facendo per lavorare!”

Nel corso della sua intervista al Corriere della Sera, Hirving Lozano ha speso qualche parola anche sulla propria vita personale e sui suoi compagni di squadra. A seguire qualche estratto delle sue dichiarazioni.

“Il Covid è stata una sofferenza emotiva oltre che fisica. Il virus è un mostro invisibile che ti prende la testa. Ero in Messico e avrei voluto trascorrere il Natale in famiglia; invece sono stato chiuso in camera tra mille paure. Mi sono ripreso, non ho smesso di lavorare e i risultati si stanno vedendo”.

Sull’infortunio all’occhio in nazionale ha aggiunto: “Sono stati momenti di terrore, il dolore era fortissimo. Ho temuto di perdere l’occhio. E non volevo rassegnarmi all’idea che non avrei più potuto giocare a calcio“.

Nel tempo libero, quando non si allena, il giovane calciatore gioca con i suoi figli e si dedica allo studio. “Sono all’ultimo anno del diploma di educazione fisica. Quando il calcio finisce poi serve un lavoro”.

FOTO: Imago – Lozano, Insigne

L’attaccante azzurro ha inoltre descritto il suo compagno di squadra Kalidou Koulibaly come un esempio di rigore e professionalità e sul capitano del Napoli ha detto: “Insigne ha fatto qui la sua storia”.