Lozano fiducioso: “Giochiamo per lo scudetto. Spalletti è un motivatore, vi svelo cosa mi dice!”

L’attaccante azzurro Hirving Lozano ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, in cui ha raccontato le sue aspirazioni per questa stagione nel Napoli. Di seguito un estratto di quanto dichiarato dal calciatore.

Sulla corsa scudetto il messicano non ha dubbi: il Napoli può arrivare primo. “Giochiamo per lo scudetto, non a nascondino. Il campionato è ancora lungo. Ma siamo forti e dobbiamo guardare più in alto possibile, anche se Inter e Milan vanno veloci“.

“Gli infortuni ci hanno penalizzato. Il Covid, e io so bene cosa significa, ci ha messi al tappeto. Ma siamo ripartiti e possiamo infastidire tutti“.

FOTO: Getty Images – Lozano

Attualmente la classifica vede il Napoli alle spalle di Inter e Milan, con la squadra di Inzaghi 4 punti avanti e con una partita da recuperare, ma Lozano è convinto delle potenzialità degli azzurri. “Noi possiamo reggere il confronto con l’Inter, anzi siamo più forti“.

Sul mister ha poi aggiunto: “Spalletti è il motivatore, l’allenatore d’esperienza che non soltanto ti dice che bisogna lavorare, ma è il primo a farlo. Mi rimprovera, ma capisco che vuole spronarmi. So anche io che posso dare di più, devo farlo per me stesso e per questa maglia che indosso. “Fai il diablo”, mi dice. Devo aggredire l’avversario“.