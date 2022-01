Lazio e Atalanta non si fanno del male: sorride il Napoli

È terminato il sabato di Serie A. Dopo lo 0-0 di Genoa-Udinese e la vittoria in extremis dell’Inter sul Venezia, questa sera Lazio e Atalanta non si fanno del male e il match termina a reti bianche. Un’Atalanta decimata dal Covid-19 ha affrontato a denti stretti la Lazio ed è riuscita a prendere un punto importante.

Lazio-Atalanta

La Lazio ha provato in tutti i modi ad approfittare della situazione e nel secondo tempo è andata vicinissimo al gol, ma il palo ha fermato una bella conclusione di Zaccagni. Di questo pareggio, possono approfittarne l’inseguitrice Juventus e Napoli e Milan per allungare in classifica.

In questo momento, l’Atalanta è salita a quota 43 punti in classifica a +2 dalla Juventus, -3 dal Napoli e -5 dal Milan. Il Napoli, visto anche il big match Milan-Juventus di domani sera, domani ha un’occasione enorme per smuovere la classifica a proprio favore.