Inter-Venezia, infortunio nel primo tempo: a rischio il match con il Napoli?

Il sabato pomeriggio di Serie A vede la capolista Inter affrontare il Venezia di Paolo Zanetti. Allo scadere dei primi 45 minuti, il match è sul pareggio per 1-1: ospiti passati in vantaggio con Henry e recuperati dalla rete di Barella. Ma nella prima frazione di gara, il Venezia, già falcidiato da infortuni e Covid, ha dovuto anche effettuare un cambio per infortunio muscolare.

Infortunio Vacca

Al minuto 22, il centrocampista Antonio Vacca si è fermato per un infortunio muscolare accusato alla coscia destra. Dopo qualche minuto a terra, il giocatore è dovuto uscire e fare spazio a Luca Fiordilino.

L’infortunio di Vacca potrebbe costringere il centrocampista napoletano a dover saltare il match contro la squadra della sua città: infatti, dopo la sosta, ci sarà proprio Venezia-Napoli.