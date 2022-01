Inter-Venezia 2-1, Dzeko salva i nerazzurri: allungo importante in classifica

Nel pomeriggio di Serie A, l’Inter è riuscita a battere il Venezia per 2-1. Una partita che si preannunciava a senso unico (il Venezia è falcidiata dal Covid) ha visto i nerazzurri soffrire e vincere solo al 90′ grazie a una rete di Edin Dzeko.

Edin Dzeko

Il Venezia merita sicuramente i complimenti per la partita disputata, visti anche i tanti positivi in squadra. Gli ospiti, inoltre, erano anche passati in vantaggio nel primo tempo, grazie alla rete di Henry. Ma le reti di Barella a fine primo tempo e di Dzeko a fine partita hanno interrotto il sogno della neopromossa.

Grazie a questa vittoria, l’Inter si porta a 53 punti in classifica a +5 dal Milan e +7 dal Napoli, con le stesse partite disputate: i nerazzurri, infatti, dovranno recuperare il match contro il Bologna dello scorso 6 gennaio.