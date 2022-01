Napoli-Salernitana, scelto l’arbitro del derby: i precedenti sorridono agli azzurri

Dopo la preziosissima vittoria con il Bologna, che ha permesso al Napoli di accorciare da Inter e Milan e di allungare sull’Atalanta, la testa è all’acceso derby con la Salernitana da giocarsi allo Stadio Diego Armando Maradona.

Una sfida che non può essere assolutamente sottovalutata: infatti già nella partita d’andata giocata all’Arechi i salernitani ce la misero tutta per provare a strappare risultato di prestigio contro i rivali del Napoli. Gli azzurri faticarono a portarsi a casa la partita, vincendo per 1-0 grazie al gol di Zielinski e chiudendo la partita in 10 uomini per il rosso a Koulibaly.

Foto: Getty – Luca Pairetto

Sono state rese note le designazioni arbitrali per la 23esima giornata. Il match fra Napoli e Salernitana sarà arbitrato da Pairetto, mentre Banti sarà al VAR. Questa la sestina completa:

PAIRETTO

LONGO – BOTTEGONI

IV: COSSO

VAR: BANTI

AVAR: BACCINI

Napoli-Salernitana a Pairetto: i precedenti

Il Napoli sul suo sito ha anche reso noto i precedenti di Pairetto con gli azzurri: l’ultimo incrocio fra i partenopei e l’arbitro di Torino risale al 28 giugno 2020, nel match vinto per 5-1 con la Spal.

Questi invece gli altri precedenti, tutti in favore degli azzurri:

18 maggio 2014: Napoli-Verona 5-1

29 ottobre 2017: Napoli-Sassuolo 3-1

2 novembre 2018: Napoli-Empoli 5-1

2 febbraio 2019: Napoli-Sampdoria 3-0