Calciomercato Napoli – Non solo Parisi, gli azzurri su tre gioielli dell’Empoli

I calciatori dell’Empoli hanno spesso fatto gola al Napoli soprattutto negli ultimi anni in cui l’asse Napoli-Empoli è diventato molto caldo in termini di trattative. Anche in questa stagione i partenopei hanno messo gli occhi su ben tre calciatori attualmente in forza ai toscani.

Nedim Bajrami, Empoli-Sassuolo

Stando a quanto riportato da calciomercato.com, i tre nomi corrisponderebbero a Fabiano Parisi – il quale è stato più volte accostato afli azzurri – Nedim Bajrami e Samuele Ricci.

Per quanto riguarda il primo indiziato, l’affare girerebbe intorno alla cifra di 7 milioni di euro mentre per il numero 10 dell’Empoli la cifra fissata è di 10 milioni, ma il suo costo sarebbe in salita considerando la crescita del calciatore nelle sue prestazioni. Infine Ricci il quale è seguito dal Napoli già da mesi con risposte positive ai loro rapporti.