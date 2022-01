Mertens innamorato di Napoli: “Sono stato fortunato nella scelta!”

Per Dries Mertens è stato amore a prima vista con la città di Napoli e non ha mai nascosto un forte affetto per questa terra e per i tifosi. Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport è uscita un’intervista esclusiva al calciatore azzurro, della quale segue qualche estratto.

“Dal primo momento ho avvertito un’attrazione fatale per la città, per la gente. Qui ci sono nove anni e un quarto della mia vita: ci sono stato e ci starò sempre bene, perché ho immediatamente avvertito affetto. Sono stato fortunato nella scelta.

Napoli Insigne Mertens (Getty Images)

Napoli mi ha conquistato d’impatto. Ho un rapporto speciale con chiunque, perché c’è empatia con la natura di questa gente. Io sono sempre Dries, mai Mertens, quando vado in giro a gustarmi le bellezze di Napoli“.

Non sapevo che sarei andato ad abitare a Palazzo Donn’Anna e per chi conosce quel luogo c’è poco da spiegare. È un posto che ti prende l’anima, io al mattino mi sveglio e vedo il mare, ho un orizzonte che ti conquista“.