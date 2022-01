Gravina sul trasferimento di Insigne al Toronto: “Non ci va a cuor leggero”

Il trasferimento di Lorenzo Insigne al Toronto ha fatto sicuramente scalpore nel mondo del calcio. Il capitano azzurro volerà in Canada al termine di questa stagione e andrà a guadagnare davvero tanti milioni per i prossimi cinque anni. Una scelta che ha diviso i tifosi del Napoli, ma anche vari calciatori, allenatori, dirigenti ecc. Oggi, in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, anche il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha voluto dire la sua.

Gravina, Insigne e Verratti

Che ha provato nel sapere che Insigne va in Canada?

“Un grande dispiacere. L’ho visto crescere a Pescara nel trio delle meraviglie, con Verratti e Immobile. Saperlo in un campionato lontano mette tristezza. Ho parlato con lui e non mi sembra che ci vada a cuor leggero. Ma nelle scelte di vita talvolta la prosa prevale sulla poesia. È finita così”.