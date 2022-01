Migliorano le condizioni di Insigne e Ospina: la situazione in vista di domenica

Il Napoli prepara la gara di domenica pomeriggio contro la Salernitana: alle ore 15, allo Stadio Diego Armando Maradona, andrà in scena il derby campano. La sfida di campionato sarà l’ultima prima della sosta di fine gennaio, in cui Spalletti potrà recuperare al meglio diversi giocatori. Ma già contro la Salernitana potrebbero esserci novità.

David Ospina

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, migliorano le condizioni di David Ospina e Lorenzo Insigne. Il portiere colombiano ha dovuto saltare la sfida di campionato contro il Bologna per una contrattura al polpaccio sinistro accusata in Coppa Italia contro la Fiorentina, mentre il capitano è ai box da Napoli-Samp a causa di una lieve distrazione all’adduttore destro.

Ospina e Insigne hanno abbandonato il percorso di terapie e lavoro in palestra e ieri sono tornati sul campo. Lavoro personalizzato per entrambi con Insigne che ha svolto anche una parte di allenamento con il gruppo. Crescono quindi le possibilità di vederli nella lista dei convocati per la gara di domenica: un’altra buona notizia per mister Spalletti.