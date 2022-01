UFFICIALE – Ottavo caso Covid nella Salernitana: a rischio la gara col Napoli

Non c’è pace per la Salernitana, è arrivata la comunicazione ufficiale di un altro caso di positività al Covid-19.

In virtù del nuovo protocollo stipulato dalla Lega Serie A è da considerarsi a forte rischio il match di domenica con il Napoli. I casi di positività al Covid per la Salernitana sono infatti al momento otto e ciò significa che a fronte di un’altra positività si potrebbe andare verso il rinvio del match, nel caso in cui l’ASL lo predisponesse.

VENICE, ITALY – OCTOBER 26: Andrea Schiavone of Salernitana celebrates during the Serie A match between Venezia FC and US Salernitana at Stadio Pier Luigi Penzo on October 26, 2021 in Venice, Italy. (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)

Di seguito il comunicato ufficiale del club campano:

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, un ulteriore calciatore è risultato positivo al Covid-19. I componenti della squadra attualmente positivi sono otto”.