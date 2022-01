Infortunio Insigne, il capitano prova ad accorciare i tempi: gli aggiornamenti

Domenica 23 gennaio, allo Stadio Diego Armando Maradona, il Napoli ospiterà la Salernitana per quella che sarà l’ultima gara di gennaio prima della sosta. Mister Spalletti ha recuperato diversi giocatori nell’ultima settimana e potrà scegliere con più tranquillità la formazione che scenderà in campo. Ma negli ultimi giorni potrebbe tornare anche un altro azzurro.

Infortunio Insigne

Il capitano Lorenzo Insigne, fermatosi nel match contro la Sampdoria per una lesione distrattiva di basso grado all’adduttore destro, ha già saltato i match contro Fiorentina in Coppa Italia e Bologna in campionato.

I tempi di recupero erano stimati in almeno due settimane, ipotizzando un suo ritorno dopo la sosta di fine gennaio, ovvero in occasione della sfida contro il Venezia. Però, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il numero 24 azzurro vorrebbe provare a stringere i denti e tornare già domenica per la gara contro la Salernitana.

Insigne, nel corso degli ultimi allenamenti a Castel Volturno, ha svolto terapie e lavoro personalizzato in palestra, ma nei prossimi giorni è previsto il suo rientro in gruppo. Se dovesse dare garanzie fisiche, Spalletti potrebbe convocarlo per il match di domenica pomeriggio.