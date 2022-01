UFFICIALE – Salernitana penalizzata in classifica: il motivo

La Salernitana, prossimo avversario del Napoli in campionato, e già ultima in classifica, è stata ufficialmente penalizzata dalla Lega Serie A. Il motivo è da ricercare nella mancata disputa di Udinese–Salernitana dello scorso 21 dicembre, quando i campani furono bloccati dalla ASL di Salerno a causa del Covid-19.

Salernitana (Getty Images)

UFFICIALE – Salernitana penalizzata: il comunicato

Con un comunicato ufficiale, la Lega Serie A ha annunciato la sconfitta a tavolino per la Salernitana e la penalizzazione in classifica.

“In scioglimento detta riserva di cui al Comunicato n. 119 del 23 dicembre 2021, delibera di applicare alla U.S. Salernitana le sanzioni previste dall art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto, in particolare la perdita della gara per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica per la stagione sportiva 2021-22, Campionato di Serie A”.