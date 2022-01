Tegola Torino: rottura del crociato a pochi giorni dall’acquisto

Mohamed Fares si aggiunge alla sfortunata lista di cui fa parte anche Chiesa: stagione finita dopo la lesione al crociato anche per lui. L’algerino era arrivato a Torino in prestito semestrale appena 4 giorni fa, dopo essersi liberato dal prestito annuale al Genoa con sei mesi d’anticipo.

L’esterno sinistro è di proprietà della Lazio, che lo acquistò nell’estate 2020 per circa 8 milioni. In questa mezza stagione in rossoblù aveva giocato 10 partite, segnando due gol.

Genoa, Fares

Adesso il Torino dovrà valutare se tornare nuovamente sul mercato, visto che l’arrivo di Fares non potrà essere sfruttato. Di seguito il comunicato ufficiale del club:

“Il Torino Football Club comunica che il calciatore Mohamed Fares, durante la seduta di allenamento, ha subito un trauma distorsivo a livello del ginocchio destro. Gli esami strumentali eseguiti hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore e l’interessamento del menisco mediale. Il calciatore eseguirà a breve la consulenza ortopedica chirurgica. A Mohamed l’affettuoso abbraccio di tutto il Torino Football Club, con l’augurio di rivederlo al più presto protagonista in campo”.