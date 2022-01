Salernitana, brutte notizie: aumentano i positivi al Covid-19

Non è per niente una giornata da ricordare per la Salernitana: dopo la notizia della sconfitta a tavolino contro l’Udinese e il punto di penalizzazione, la società granata ha comunicato un nuovo riscontro di positività al COVID-19 emerso dall’ultimo giro di tamponi effettuati.

Salernitana

Salernitana, settimo positivo al Covid-19: il comunicato

Sale a sette, dunque, il numero di membri della squadra attualmente positivi, che, salvo sorprese o recuperi dell’ultima ora, non potranno prendere parte al derby campano contro il Napoli previsto per domenica 23 gennaio allo Stadio Maradona.

Di seguito il comunicato ufficiale della società:



“L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, un ulteriore calciatore è risultato positivo al Covid-19. I componenti della squadra attualmente positivi sono sette“.