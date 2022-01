Napoli, il Corriere dello Sport a sorpresa: “É lui il sostituto di Insigne!”

Il Napoli vince e convince in quel di Bologna, guadagnando dei punti importanti sia sull’Atalanta che all’Inter, che si sono annullate a vicenda sullo 0-0, ma anche che sul Milan sconfitto in casa (tra le polemiche) contro lo Spezia.

Diversi gli uomini che si sono messi in mostra nel match di ieri tra le fila di Luciano Spalletti, malgrado l’assenza di uomini cardini come Anguissa e Koulibaly. Da non trascurare, inoltre, anche la mancanza di Lorenzo Insigne, fermo ai box per un problema muscolare e assenza a cui il Napoli dovrà fare abitudine a partire dalla prossima estate.

Il capitano azzurro a fine stagione lascerà i partenopei per accasarsi al Toronto ma, stando a quanto evidenziato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, gli azzurri avrebbero il sostituto già fatto in casa.

Oltre a Hirving Lozano, autore della doppietta decisiva e candidato a spostarsi sul ritorno a sinistra con la partenza del numero 24, spicca anche il nome di Eljif Elmas.

Si è visto probabilmente – si legge – quello che in fase offensiva può diventare l’uomo che può fare la differenza, anche in virtù della sua poliedricità tattica. Il macedone – continua il quotidiano – ha fatto il suo salto di qualità con Spalletti, diventando il giocatore dell’equilibrio. Oltre che un calciatore a cui gli azzurri potranno difficilmente rifiutare in futuro.

