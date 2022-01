Gattuso candidato alla panchina in Serie A: l’indiscrezione

Al Genoa spetta la decisione su quel che sarà il successore di Shevchenko, nel frattempo sono tanti i nomi che circolano in giro. Attenzione, però, ad uno scenario interessante che vedrebbe un ex Napoli tornare a sedersi in panchina.

Stavolta si tratta della panchina rossoblù la quale, secondo un’indiscrezione, potrebbe essere occupata da Gennaro Gattuso che dopo l’esperienza napoletana ed un breve capitolo alla Fiorentina potrebbe tornare ad allenare.

Gennaro Gattuso

Genoa, sondaggio per Gattuso

A riportare le varie possibilità è Alfredo Pedullà tramite Twitter dove fa il punto della situazione svelando i possibili scenari. Ecco quanto riportato:

“Maran aspetta ancora una telefonata dal Genoa, non arrivata fino alle 19,30, ha un contratto (come Ballardini) e vuole capire. Resiste opzione Nicola, ma può succedere di tutto. Nel pomeriggio sondaggio per Gattuso”.

ECCO IL TWEET:

