Un ex Napoli prossimo avversario degli azzurri? É vicino alla Salernitana!

Salernitana

Archiviata la vittoriosa trasferta di Bologna, il Napoli guarda al prossimo impegno di campionato che chiuderà l’attuale mini-ciclo di stagione prima della sosta. La squadra di Luciano Spalletti ospiterà la Salernitana nel derby campano, in programma allo stadio Diego Armando Maradona nella giornata di domenica alle ore 15:00.

I Granata sono oggetto di una vera e propria rivoluzione in queste settimane, con l’arrivo del neo proprietario Danilo Iervolino e del direttore sportivo Walter Sabatini. Quest’ultimo ha annunciato diversi colpi di mercato, che a questo punto potrebbero anche esordire nel sentito match contro il Napoli.

Proprio un ex Napoli potrebbe passare in questa seconda parte di sessione di mercato alla corte di Stefano Colantuono. Secondo quanto si apprende da Sky Sport, infatti, Luigi Sepe sarebbe molto vicino al ritorno in Campania.

Db Parma 10/04/2021 – campionato di calcio serie A / Parma-Milan / foto Daniele Buffa/Image nella foto: Luigi Sepe PUBLICATIONxNOTxINxITA

Nelle prossime ore potrebbe esserci già la fumata bianca decisiva che porterebbe il portiere nativo di Torre del Greco a trasferirsi dal Parma con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Se così dovesse essere, il Napoli dovrà fare i conti con uno dei suoi ex nella caccia ai tre punti!