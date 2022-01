Atalanta-Inter, Sconcerti: “Ho due chiavi di lettura per il tweet del Napoli, una è maliziosa”

Il giornalista Maio Sconcerti ieri sera in diretta nel programma Pressing su Italia 1 ha commentato il tweet del Napoli relativo alla partita tra Atalanta e Inter. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Ho due chiavi di lettura per il tweet del Napoli: la prima, che è quella in cui credo di più, è che si tratti di complimenti sentiti, i napoletani sono spesso stati protagonisti di gesti simili di sportività. La seconda è che il pareggio sia un risultato che fa molto piacere al Napoli, quindi non escludo che possa esserci un po’ di malizia“.

FOTO: Getty Images – Atalanta-Inter

La Società Sportiva Calcio Napoli, infatti, al termine del big match tra le due rivali nella corsa scudetto, attraverso il proprio profilo Twitter si è complimentata per la partita svolta.

“Il Calcio Napoli si complimenta con Atalanta e Inter per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare“.

