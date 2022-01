Dalle 11 in vendita i biglietti per Napoli-Salernitana: i prezzi

Dalle ore 11 di questa mattina, come comunicato direttamente dal Napoli sul proprio sito ufficiale, partirà la vendita dei biglietti per la sfida contro la Salernitana.

FOTO: Getty – SSC Napoli

In base alla normativa vigente per il contenimento della pandemia, gli spettatori presenti al Maradona potranno essere al massimo 5000. Di seguito i prezzi per i settori disponibili:

Tribuna Posillipo: €100,00

Distinti: €45,00

Curve anello superiore: €25,00

Non sono previsti, per questa gara, i biglietti a tariffa ridotta. Si ricorda, inoltre, che per accedere allo stadio sarà necessario essere in possesso del Super Green Pass.