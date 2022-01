Spalletti sceglie la formazione per Bologna-Napoli: tanti ritorni tra i titolari

Manca poco al fischio d’inizio di Bologna-Napoli. Questa partita rappresenta un’occasione davvero importante per gli azzurri visto il pareggio di ieri sera fra Atalanta e Inter, che potrebbe portarli ad allungare sui bergamaschi e ad accorciare dalla vetta.

Una gara in cui Spalletti ritrova anche un po’ dei uomini: tornano infatti Zielinski e Mario Rui, negativizzatisi dal Covid, ma soprattutto torna Victor Osimhen dopo il lungo stop causato dallo scontro aereo con Skriniar nel match contro l’Inter di inizio dicembre. Da valutare chi di questi potrà scendere in campo dall’inizio.

Fabian Ruiz

La probabile formazione per la gara col Bologna: tornano Rui, Fabian e Zielinski dall’inizio

Secondo le probabili formazioni segnalate da Sky, diversi dei giocatori recuperati dovrebbero partire già dall’inizio. In difesa, Mario Rui dovrebbe far sedere in panchina Ghoulam, affaticato dopo tre partite consecutive giocate dopo un lunghissimo periodo di stop, mentre a centrocampo Lobotka dovrebbe essere affiancato da Fabian Ruiz, che tornerebbe in campo dall’inizio dopo l’espulsione da subentrato nella gara contro la Fiorentina.

Particolare la situazione di Zielinski: il polacco non si è mai allenato con la squadra dopo essere guarito dal Covid ma dovrebbe partire ugualmente dall’inizio. Partirà dalla panchina, invece, Victor Osimhen, con la possibilità però di avere spazio a gara in corso. A prendere il posto da titolare in attacco dovrebbe essere Andrea Petagna, reduce da due gol consecutivi, a discapito di Dries Mertens. Sugli esterni, dovrebbero essere scelti Politano e Lozano.

Solo un dubbio invece per il Bologna, che dovrà fare a meno di tanti giocatori fra Covid, infortuni e Coppa d’Africa. Il ballottaggio riguarda il posto sulla fascia destra, conteso fra De Silvestri e Skov Olsen. Niente da fare, invece, per Orsolini, non convocato dopo l’infortunio patito contro il Cagliari: sarà Sansone a sostituirlo. Anche Dominguez non ce la farà a causa di un problema alla spalla.

Le probabili scelte dei due allenatori

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate; De Silvestri, Svanberg, Viola, Hickey; Soriano; Sansone, Arnautovic. All. Mihajlovic

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Politano; Petagna. All. Spalletti